Бойко вызвали на допрос

Печерский районный суд Киева решил вызвать министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на следующее судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председательствующий судья Родион КИРЕЕВ, удовлетворив таким образом ходатайство представителей обвинения, с которым также согласились подсудимая Ю,ТИМОШЕНКО и ее адвокат.