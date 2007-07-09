Гриценко запретил подчиненным исполнять распоряжения Кузьмука

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что не позволит вице-премьер-министру Александру КУЗЬМУКУ руководить Министерством обороны.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в интервью радио “Свобода”.

“Поскольку Александр Иванович (КУЗЬМУК) заявил, что он был бы счастлив, если бы его включили в избирательный список Партии регионов, – это начало отражаться на его действиях и заявлениях. Я еще раз повторяю – будет один министр обороны!”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“И сегодня утром (7 июля – УНИАН), как обычно, начальник Генштаба мне докладывает о том, что происходит в Вооруженных Силах, он доложил мне, что утром пришло распоряжение А.КУЗЬМУКА предоставлять определенную информацию до 8.30 – я ему запретил это делать. Задачу начальнику Генштаба может ставить только Президент и министр обороны. А.КУЗЬМУК это знает прекрасно, и поэтому любые его попытки влиять на моих подчиненных будут жестко остановлены”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он считает, что в правительстве многовато вице-премьеров. “Отдельные из них (я сейчас не хочу называть фамилий, но в письменном виде об этом докладывал) вместо того, чтобы координировать решения вопросов, которые не может решить отдельный министр, это меня меньше касается, просто, опять же вместо решения, вместо проведения совещаний, сбрасывают их на это самое министерство”, - сообщил министр обороны.

Он подчеркнул, что практической помощи от вице-премьеров реально не чувствуется. “Я имею эту проблему наиболее остро в вопросах утилизации боеприпасов”, - заметил А.ГРИЦЕНКО. (Работы по утилизации боеприпасов координирует вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ - УНИАН).

По словам министра, боеприпасы в этом году не утилизировались.

“Еще в ноябре прошлого года, когда горячие головы предлагали эту функцию сразу забрать из Министерства обороны и перевести на Министерство промышленной политики и Национальное космическое агентство, я сказал: “Политически я “за”. Чем больше функций у министра обороны заберут, тем больше у меня будет времени для армии. Но это надо изменить так, чтобы не было сбоя в самой системе. Меня тогда не послушали, и этот сбой затянулся вплоть до июля. И вместо того, чтобы сейчас разгружать составы с боеприпасами, расформировывать эти части, уменьшать угрозу для населения, живущего рядом с базами боеприпасов, мы только смотрим. Министерство обороны не может повлиять на этот процесс, этот процесс координируется вице-премьером КЛЮЕВЫМ”, - объяснил А.ГРИЦЕНКО.