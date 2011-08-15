Шлапака облили водой и сбили с лица очки

Сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заблокировали выход бывшему заместителю главы Секретариата Президента Александру ШЛАПАКУ, когда он после допроса пытался выйти со двора Печерского райсуда Киева через арку на Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, возле турникету, который установлен милицией на входе в арку, сторонники начали кричать ему «Ганьба!», облили его водой и сбили с лица очки.

Учитывая ход событий, А.ШЛАПАК был вынужден вернуться во двор суда и выйти из него через «черный ход».