Жена Черновецкого обратилась в суд с иском о расторжении брака

Сегодня, 15 августа, Печерский районный суд города Киева под председательством судьи Супруна рассмотрит иск Алины Айвазовой к Леониду Черновецкому о расторжении брака. Об этом идет речь в списке дел, назначенных к рассмотрению на 15 августа 2011 года.

Как сообщает ТСН, согласно расписания, рассмотрение дела назначено на 11.00.

Как известно, Леонид Черновецкий женат на Алине Айвазовой, с которой он познакомился во время учебы в Харьковском юридическом институте.

У четы Черновецких двое взрослых детей — дочка Кристина и сын Степан.

Ранее израильское издание IzRus сообщало, что Айвазова и Черновецкий репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года и уже 17 лет являются гражданами этой страны.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь Черновецкого Кристина снова собирается выйти замуж после развода с Вячеславом Супруненко, который сейчас находится в международном розыске.