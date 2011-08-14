СПУ опять возглавит Мороз
15:49, 14 августа 2011Политика
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Судьбу лидерства решили 15 голосов
На втором этапе XVII съезда Социалистической партии Украины, проходящем в воскресенье в Киеве, председателем партии избран Александр МОРОЗ.
Как передает корреспондент УНИАН, за его кандидатуру проголосовало 175 делегатов съезда, а за кандидатуру Николая РУДЬКОВСКОГО -160.
На съезде присутствовал 341 делегат. 6 бюллетеней признано недействительными.
Голосование проводилось непосредственно в зале, и подсчет голосов проводился за столом президиума в присутствии делегатов с произнесением вслух, какой бюллетень, за какого кандидата проголосовал.
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