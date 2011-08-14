Серый: В правовом государстве "суд толпы" не может возвышаться над официальным

Как же адвокат Николай Серый будет уговаривать Тимошенко вставать в суде? "Комсомольской правде в Украине" удалось разыскать кандидатскую диссертацию, которую он защитил еще в 1992 году. Она посвящена популярной на то время теме гласности в деятельности суда. Некоторые заявления, которые делал тогда юрист, 20 лет спустя ему приходится "отрабатывать" на практике. Газета решила систематизировать тогдашние взгляды юриста на ход судебного процесса и сравнить с нынешним судом над Тимошенко.

Печерский райсуд Киева запретил трансляцию заседания, фото- и видеосъемку. "Я категорически возражаю против прекращения прямой трансляции", - возмутилась тогда Тимошенко, и, как ее адвокат, Серый должен был бы поддержать праведный гнев подзащитной. На деле же не исключено, что он придерживается как раз противоположной точки зрения. По крайней мере, это следует из текста диссертации:

"Теле- и радиотрансляция судебного слушания неизбежно ставит участников процесса в положение актеров. Роль "звезды" экрана или эфира может оказаться очень нелегкой, и тем самым существенно исказить позицию, поведение участников разбирательства... Что же касается расширения судебной аудитории за счет проведения трансляции судебных слушаний, то в этом видится элемент искусственности, неоправданной популяризации... Трансляции судебных процессов допускать не следует. Вред от них правосудию видится значительно большим, чем возможная польза обществу".

Во время заседания на скамейках, предназначенных для посетителей, размещаются народные депутаты Украины. Их "тактичность" в отношении судьи и работников прокуратуры - притча во языцех. Впрочем, не лучше ведут себя и члены некой общественной организации "Тимошенко к ответу!". В своей диссертации адвокат Тимошенко писал и о первом, и о втором случаях.

"Суд - не место для диспутов и митингов, а поэтому недопустимо использование публикой плакатов, транспарантов лозунгов. Подобные действия - это уже не формы контроля, а воздействия на суд и участников процесса".

"Публика... создает психологический настрой, торжественность, авторитетность собрания. Усиливаются факторы сильного воздействия на внутренний мир участников процесса, на подсудимого. В таких условиях всегда трудно говорить ложь".

Решения Киреева постоянно критикуют. И сам Николай Серый позволяет себе высказывания вроде "решения суда принимают наверху", подразумевая давление на суд со стороны властей. Не исключено, что еще 20 лет назад, в момент написания диссертации, Серый счел бы подобное высказывание прямым влиянием на суд:

"...при отсутствии гласности создается благоприятный режим для противозаконного влияния на суд со стороны вышестоящего суда, прокуратуры, органов следствия... по мере утверждения гласности возрастает возможность давления на суд со стороны народного элемента... Это влияние часто носит стихийный, разрушительный характер".

Оппозиция официально заявила: митинги и акции протеста, которые проходят под Печерским судом, будут бессрочными. Как следует из кандидатской Николая Серого, подобные формы влияния неприменимы. С другой стороны, он признает, что общество имеет право на контроль над законностью решений, которые принимает суд.

"В правовом государстве "суд толпы" не может возвышаться над судом официальным".

"Среди форм незаконного и недопустимого влияния общественного мнения на суд могут быть названы: обращенные к суду требования, ультиматумы под угрозой проведения забастовок, массового гражданского неповиновения, иных акций, проведение митингов, организация пикетов у здания суда, проведение организованного давления на суд в зале во время рассмотрения дела, угрозы, оскорбления в адрес судей".

Укринформ