Янукович хочет сократить армию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в качестве безотлагательного для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде проект Закона «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, согласно документу, на протяжении 2012 года численность Вооруженных сил Украины он предлагает сократить на 8 тысяч человек, в том числе – на 5 тысяч военнослужащих. До конца следующего года Президент предлагает привести численность украинской армии до 184 тысяч человек, в том числе - до 139 тысяч военнослужащих.

Законопроект должен быть реализован в пределах расходов госбюджета-2012.

Согласно проекту закона, сокращение ВСУ на протяжении 2012 года планируется осуществить с помощью оптимизации структуры органов военного управления, устранения дублирования функций и уменьшения звеньев управления; создания воинских частей постоянной готовности и мобилизационного резерва, оптимизации структуры и численности боевых частей – в первую очередь тех, где на вооружении есть неисправное оружие и техника, восстановление которых невозможно или экономически нецелесообразно.

Речь идет также о расформировании неперспективных арсеналов, баз и складов, где хранятся избыточные или непригодные к дальнейшему использованию ракеты, боеприпасы и компоненты ракетного топлива, вооружение, военная техника и имущество.

Кроме того, законопроект предусматривает оптимизацию количества и численности подразделений обеспечения жизнедеятельности и материально-технического оснащения ВСУ - в том числе за счет перехода на новые формы организации и осуществления такого обеспечения (аутсорсинг).

Говорится также о приведении системы военного образования в соответствие с современными задачами и потребностями ВСУ.

Планируется, кроме того, усовершенствовать учебные центры по подготовке младших специалистов, разработать и внедрить новую систему подготовки и переподготовки профессиональных сержантов и старшин.