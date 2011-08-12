Кириленко: у власти нет шансов на выборах, кроме одного

Лидер партии "За Украину!" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что оппозиция должна сформировать единый список кандидатов для участия в выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "За Украину!".

"Последние события в стране показали - власть начала действовать по сценарию, в котором нет места честным выборам, честным судам, гражданским свободам. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что парламентские выборы будут фальсифицироваться", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его мнению, рост цен на продукты питания и коммунальные услуги, обеднение населения, отсутствие реформ не дает властям шанс честным путем добиться победы на следующих парламентских выборах. "Поэтому остается единственный шанс - их тотальная фальсификация", - добавил он.

"Судебные дела над оппозиционными политиками показали, что надеяться на судебное обжалование результатов выборов не только не имеет смысла, но и безответственно. Судопроизводство в Украине утратило какие-либо признаки независимости и непредвзятости и превратилось в элемент репрессивной властной машины", - подчеркнул он.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, реакция демократических стран на фальсификацию выборов для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружения тоже не будут иметь решающего значения. "Мы уже сегодня видим, что власть не реагирует ни на какие протесты демократических стран против ареста Юлии ТИМОШЕНКО, поэтому думать, что это остановит фальсификации парламентских выборов в Украине безответственно", - считает лидер партии "За Украину!".

"Все эти аргументы требуют быстрого объединения в единый оппозиционный кулак для участия общим списком в следующих парламентских выборах", - убежден В.КИРИЛЕНКО.