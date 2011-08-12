Томенко о системе правосудия и семи чудесах

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о системе правосудия в Украине в тот же день, когда состоится ее торжественное заседание по случаю 20-летия Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО в интервью Ровенской областной гостелерадиокомпании.

Говоря о судебных процессах над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, экс-министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО и другими бывшими членами правительства и госслужащими, Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас рассмотреть этот вопрос в ВР почти невозможно, поскольку не удастся собрать 150 подписей народных депутатов, необходимых для проведения внеочередной сессии парламента.

Поэтому, отметил политик, оппозиционные депутаты решили отложить рассмотрение этого вопроса до времени проведения первого заседания следующей сессии парламента, на котором сначала будет торжественная часть, посвященная 20-й годовщине независимости Украины, а затем работа Верховной Рады «перейдет в практическую плоскость».

Окончательная дата проведения этого заседания еще не определена, но, по словам народного депутата, это будет либо в 20-х числах августа, либо 6 сентября. Планируется, в частности, рассмотреть вопрос, «есть ли у украинского правосудия двойные стандарты, избирательность или политическая мотивированность, борется ли оно с коррупцией».

«По результатам такого обсуждения парламент мог бы принять решение с какими-то рекомендациями либо обращение к европейскому или международному сообществу», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также сообщил, что приехал в Ровенскую область (после Львовской) с целью подготовки телевизионного проекта «7 чудес Украины». В частности, в Ровенской области телевизионная группа канала ТВi снимала фильм о Дубенской крепости.

По словам политика, на этом телеканале данный проект стартует уже 21 августа. Следующим объектом съемок в рамках упомянутого проекта станет Луцкий замок.