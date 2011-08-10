Лидер партии "Наша Украина", бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернется в Украину 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА сегодня журналистам у здания Печерского райсуда Киева.

На вопрос, когда В.ЮЩЕНКО явится в суд, чтобы дать свидетельские показания, И.ВАННИКОВА ответила: "Его сейчас нет. Официально он будет 15 августа".

Она назвала абсурдными заявления о том, что В.ЮЩЕНКО уклоняется от дачи показаний в суде. "Потому что Виктор ЮЩЕНКО пересек границу Украины 22 июля и вернется в Украину 15 августа. И соответствующие письменные обращения и ходатайства нашего партийного юриста есть и в Генеральной прокуратуре, и в Печерском районном суде", - сказала пресс-секретарь.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО находится в отпуске с семьей, но в какой стране, она не уточнила.

На вопрос, прибудет ли экс-президент в суд на допрос, пресс-секретарь ответила: "Когда Виктор Андреевич вернется, я думаю, он сделает соответствующие заявления по этому поводу".

Как сказала И.ВАННИКОВА, сегодня она общалась с экс-министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ, который сообщил о своей болезни и больничном отпуске. "Он в больнице, очень плохо себя чувствует и, очевидно, по состоянию здоровья не может в себя прийти", - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу установления местожительства бывших Президента Украины В.ЮЩЕНКО, министра финансов В.ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Б.СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента А.ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Сегодня Р.КИРЕЕВ сообщил, что по данным Генеральной прокуратуры также сообщила, что, по данным Государственной пограничной службы, трое других свидетелей - экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, его бывший советник Богдан СОКОЛОВСКИЙ и экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК - государственную границу не пересекали.