Королевской уже видно, кто на какой стороне баррикад

Арест Юлии ТИМОШЕНКО вынуждает всех политиков, всех граждан нашей страны определиться. И сейчас четко видно, кто по какую сторону баррикад находится. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в Виннице, где она выступила перед председателями сельских и поселковых советов области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, она отметила, что приехала в Винницу для того, чтобы встретиться с активистами, представителями общественных организаций и партий, председателями местных советов. «Это те люди, которые поддерживают демократию, которые понимают, что сегодня судебный процесс идет не только над Ю.ТИМОШЕНКО – это судебный процесс над всеми гражданами Украины. Моя задача – мобилизовать всех неравнодушных людей на местах, чтобы добиться освобождения лидера оппозиции, защитить достояние демократии, права и свободы граждан», - заявили Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик рассказала о последних событиях в Киеве и призвала лидеров региона смело высказывать свою точку зрения относительно развития политической ситуации в стране. «Арест Ю.ТИМОШЕНКО заставляет всех политиков, всех граждан нашей страны определиться и честно заявить о своей позиции», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, несмотря на то, что большая политика делается в Киеве, сила страны – в регионах. «Вы работаете с людьми, вы знаете их настроения. Я призываю всех вас провести сессии городских советов и занять четкую позицию по сохранению права и законности в стране, неуклонному соблюдению демократических принципов, не дать скатиться в диктатуру. Мы не должны допустить, чтобы Украина сошла с европейского пути и утратила перспективы успешного развития», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ инициировала создание в Виннице комитета сопротивления диктатуре. Такие же комитеты будут созданы по всей стране, сообщила народный депутат.

Напомним, 9-10 августа Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится с рабочей поездкой по Винницкий и Хмельницкий областях. В программе поездок - встречи с местными руководителями «Батькивщины» и других оппозиционных партий, представителями общественных организаций региона, проведение Форума деловых людей, участие в работе круглых столов и семинаров с предпринимателями, проведение заседаний выездных общественных приемных.