Защита заявляет о пытках Тимошенко

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявляет об унижении и истязаниях своей подзащитной во время судебного разбирательства ее уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ сегодня журналистам в перерыве судебного заседания.

«Ю.ТИМОШЕНКО фактически унижают и истязают. Ведь ее в 5 часов утра поднимают в СИЗО и потом привозят в Печерский суд, в котором она в течение трех часов находится в помещении где-то максимум 1 на 1 метр, не имеет возможности передвигаться, только сидеть почти на корточках», - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, эту информацию он получил непосредственно от Ю.ТИМОШЕНКО, которая просила передать ее средствам массовой информации.

Адвокат также сообщил, что защита планирует каждый раз подавать ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в отсутствие оснований для его возбуждения.