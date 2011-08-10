Тимошенко предлагает прокурорам «уйти с позором»

Представители государственного обвинения – прокуроры Лилия ФРОЛОВА и Александр МИКИТЕНКО - заявляют об отсутствии оснований для их отвода в судебном процессе над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА и А.МИКИТЕНКО заявили после заявления защиты Ю.ТИМОШЕНКО соответствующих ходатайств об их отводе на заседании Печерского райсуда Киева.

«Я считаю, что заявления стороны защиты являются голословными. Я не понимаю, почему защита, утверждая, что государственное обвинение не понимает сути обвинений, расписывается за сторону обвинения? Я думаю, что есть основание отказать в удовлетворении этого ходатайства как необоснованного», - сказала Л.ФРОЛОВА.

По ее словам, заявления защиты Ю.ТИМОШЕНКО о ее предубежденности по делу являются несправедливыми.

А.МИКИТЕНКО также отметил, что в заявлениях защиты Ю.ТИМОШЕНКО отсутствует обоснование такого требования. «Я не услышал обоснования. Это был обширный его трактат о его виденье фактических обстоятельств», - отметил прокурор.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО стала настаивать на обязательном отводе этих двух прокуроров. «Они осуществляют свои процессуальные права и возможности против того человека, который не нравится Президенту ЯНУКОВИЧУ. Они вообще не имеют права быть прокурорами и должны с унижением и позором уйти из профессии», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.