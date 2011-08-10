Киреев заявляет, что Ющенко государственную границу не пересекал

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что, согласно информации Генеральной прокуратуры, один из свидетелей обвинения по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывший первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК с 24 июля находится за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ сообщил в начале судебного заседания по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

По словам Р.КИРЕЕВА, Генеральная прокуратура также сообщила, что, по данным Государственной пограничной службы, трое других свидетелей - экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, его бывший советник Богдан СОКОЛОВСКИЙ и экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК - государственную границу не пересекали.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу установления местожительства бывших Президента Украины В.ЮЩЕНКО, министра финансов В.ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Б.СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента А.ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 роке.

Решение было принято по ходатайству Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты, которые отмечали, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не являются в суд.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра после возвращения из отпуска.