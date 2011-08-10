Губернатор в своих мемуарах «вспомнит Тимошенко»

Губернаторы не вмешиваются в ситуацию вокруг ареста экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку знают о недоверии украинцев к судебной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК сказал журналистам 9 августа в Чудновском районе на торжествах по случаю открытия Мемориала "Чудновская битва".

Губернаторы, по словам С.РЫЖУКА, стоят в стороне от процессов, происходящих в Киеве вокруг ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

“Да, мы – губернаторы, и я в том числе, - стоим в стороне от этого процесса, поскольку понятно, что суду не доверяют”, - сказал он. "Мне и самому трудно верить нашей судебной системе, потому что каждый день приходится, волей-неволей, влиять: там не то решение приняли - ну просто "белыми нитками шито", там - еще что-то, и люди это знают, и они в этом живут. Но это - не тот случай. Есть судебная власть? Есть. Есть прокуратура? Есть. Есть государство, пусть работают", - отметил губернатор.

По словам главы облгосадминистрации, власть Житомирской области не вмешивается в события на Крещатике, происходящие в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом С.РЫЖУК отметил, что он не знает, сколько людей и на каком транспорте едет из области на акции сторонников и политических оппонентов Ю.ТИМОШЕНКО. По словам С.РЫЖУКА, "говорят, что сторонникам Ю.ТИМОШЕНКО платят за участие в акциях…". "Я этого не исследую, и своих соратников на это, образно говоря, не "подталкиваю", - добавил он.

В то же время глава облгосадминистрации отметил, что выступает против того, чтобы суд над Ю.ТИМОШЕНКО был политическим преследованием.

“Единственное, что мы все - чиновники, да и вы - журналисты - я уверен, - хотим, чтобы никоим образом это не было политическое преследование или политический процесс”, – подчеркнул губернатор.

Председатель Житомирской ОГА отметил, что когда-то, возможно, напишет воспоминания и вспомнит в них Ю.ТИМОШЕНКО, а теперь считает говорить о ней отрицательно или положительно неуместным, потому что это может поневоле побуждать его к субъективной оценке Ю.ТИМОШЕНКО.

Он также высказался против защиты подсудимых религиозными деятелями. "Я никого не поддерживаю и не защищаю, однако не должны политики и религиозные деятели вмешиваться в работу суда", - сказал С.РЫЖУК.