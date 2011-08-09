В Канаде требуют освободить Тимошенко

Несколько сот членов украинско-канадского общества в Торонто провели митинг возле Генерального консульства Украины против политических репрессий в Украине.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, организаторы митинга передали генеральному консулу Украины в Торонто Александру ДАНИЛЕЙКО петицию в адрес В.ЯНУКОВИЧА и Кабинета министров Украины с требованием освободить бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи и прекратить политические преследования в Украине. Генеральный консул, в свою очередь, пообещал передать петицию в Министерство иностранных дел Украины.

"Украинская община Канады и канадское общество четко выражают свою позицию Президенту ЯНУКОВИЧУ: продолжение возврата к авторитаризму недопустимо, политические репрессии против лидеров украинской оппозиции должны немедленно прекратиться. Канадский народ един с украинским народом в его требованиях свободного, открытого общества и демократического государства. Президенту ЯНУКОВИЧУ следует запомнить, что канадский народ никогда не забудет своих украинских братьев и сестер, их борьба и наша – это одно и то же", - говорится в петиции.

Организаторы митинга представили новосозданную неправительственную организацию – Канадскую группу поддержки демократии в Украине. Она призвала "всех свободолюбивых канадцев присоединиться и требовать, чтобы канадское правительство в дальнейшем осуждало сползание к диктатуре, и если это сползание будет продолжаться, принять конкретные меры по противодействию".

В день ареста Ю.ТИМОШЕНКО министр иностранных дел Канады Джон БЕРД выразил озабоченность сворачиванием демократии в Украине. "Появление политической предвзятости в судебных процессах подрывает верховенство права. Канада призывает украинское правительство к укреплению независимости судов и продолжает поддерживать усилия по созданию мирного, демократического и процветающего общества в Украине", - отметил он.