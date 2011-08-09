Прогноз политолога: на встрече Януковича и Медведева пойдет речь о Тимошенко

Россия своими заявлениями относительно уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО защищает собственные интересы, в частности, и газовые соглашения, подписанные между Украиной и РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО во время круглого стола в Киеве.

По его словам, в России понимают, что судебным процессом над Ю.ТИМОШЕНКО украинская власть преследует две цели: она хочет не только наказать экс-премьера, но и «делегитимизировать» соглашения от 2009 года.

В свою очередь, директор компании стратегического консалтинга BertaCommunications Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что заявление России по делу Ю.ТИМОШЕНКО было неожиданным. «Это примерно так же, если бы Китай начал говорить о нарушении прав человека в США», - отметил эксперт.

По его словам, это заявление связано с тем, что российская власть в настоящее время «решает абсолютно конкретные экономические задачи, которые связаны с попыткой России объединить активы «Газпрома» с «Нафтогазом».

Т.БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что нежелание украинской стороны идти на уступки в этом вопросе «привело к тому, что последний визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который планировался на празднование Дня Военно-Морского флота, был отменен». «И именно эта причина, по сути, является краеугольным камнем заинтересованности России в данной ситуации», - добавил он.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, если суд докажет, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы совершила «преступление», то тогда получается, что соучастником этого преступления является российский премьер-министр Владимир ПУТИН.

«Позволить создать такую ситуацию на старте парламентской кампании в России, потому что в декабре выборы в Госдуме, В.ПУТИН, как лидер партии «Единая Россия», не может», - подчеркнул эксперт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ добавил, что России сейчас «не интересно быть участником украинских разборок».

Он также прогнозирует, что В.ПУТИН не будет принимать участия в президентской избирательной кампании, а на пост главы государства будет баллотироваться Дмитрий МЕДВЕДЕВ, В.ПУТИН лишь ему будет помогать.

В то же время Т.БЕРЕЗОВЕЦ добавил, что, «бесспорно, им сейчас ни в коем случае не нужен какой-либо негатив, связанный с втягиванием В.ПУТИНА в это уголовное дело».

Также политолог спрогнозировал, что «тема судебного процесса над ТИМОШЕНКО станет одним из предметов разговора между МЕДВЕДЕВЫМ и ЯНУКОВИЧЕМ, который планируется на днях».

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО в отношении украинских власть предержащих может быть применен «политический карантин». «Это когда больных уже не выпускают, но врачи еще могут заходить», - отметил он.

В.БАЛА добавил, что в такой ситуации высшее руководство Украины «не будут приглашать на какие-либо серьезные мероприятия, и оно не будет иметь возможности влиять на принятие важных решений», которые касаются Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева и помещена в Лукьяновское СИЗО.

Вечером того же дня в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что суд над бывшим премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО должен быть беспристрастным, а «газовые» соглашения 2009 года заключались в соответствии с национальным законодательством двух государств.

Также 6 августа стало известно, что Кремль предупредил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о "долгосрочных последствиях" в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО. Источник в Администрации Президента России сказал, что арест Ю.ТИМОШЕНКО вызовет международный резонанс, и вряд ли будет иметь позитивные последствия для В.ЯНУКОВИЧА.