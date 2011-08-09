Бютовец: Мы бить милиционеров не будем. Бить они будут нас

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" заявляют, что не будут оказывать сопротивление милиции в случае сноса палаток на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

«Мы не будем оказывать сопротивление, чтобы наших людей бросали за решетку за препятствование деятельности милиции», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что в палатках возле Печерского райсуда, в которых размещены общественные приемные народных депутатов от фракции "БЮТ-Батькивщина", и в дальнейшем будут оставаться как сами народные депутаты, так и обычные люди.

«Мы бить милиционеров не будем. Бить они будут нас», - добавил А.ПАВЛОВСКИЙ.

В то же время он отметил, что лидеры партии «Батькивщина» не ставят задачу перед местными парторганизациям мобилизировать людей и свозить их завтра к зданию Печерского райсуда г. Киева, где продлится рассмотрение уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «Завтра люди, кто желает, сторонники Юлии ТИМОШЕНКО, приедут за собственные средства, по желанию», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он надеется, что завтра возле Печерского суда будет людей не меньше, чем в понедельник, во время предыдущего судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, 5 августа партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против незаконного ареста экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины ежедневно присоединяться к митингу возле Печерского районного суда на Крещатике.

Там установлены палатки с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.

В ночь на 7 августа Окружной админсуд Киева принял решение о запрещении массовых акций возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО.

Вместе с тем в партии "Батькивщина" заявили, что это решение приостановлено, и на него подана апелляция.

8 августа в столичной милиции заявили, что в случае невыполнения судебного решения о прекращении каких-либо акций на Крещатике возле Печерского суда судебные исполнители составят соответствующий акт, после чего соответствующие коммунальные службы начнут выполнять судебное решение.