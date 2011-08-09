Янукович лаконично поздравил Кучму с днем рождения

Экс-президенту исполняется 73 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил бывшего Президента Леонида КУЧМУ с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. «Уважаемый Леонид Даниилович! Поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия», – говорится в приветствии главы государства второму Президенту Украины.

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