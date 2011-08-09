Янукович лаконично поздравил Кучму с днем рождения

09:41, 09 августа 2011
Политика
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Экс-президенту исполняется 73 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил бывшего Президента Леонида КУЧМУ с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Уважаемый Леонид Даниилович! Поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия», – говорится в приветствии главы государства второму Президенту Украины.

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