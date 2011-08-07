Народный рух и "За Украину!" зовут к Печерскому райсуду

Народный Рух Украины и партия «За Украину!» заявляют о проведении в понедельник у стен Печерского райсуда Киева митинга и шествия.

Об этом сообщили УНИАН пресс-службы партий со ссылкой на лидера «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО и народного депутата, руководителя Киевской городской организации «Народного Руха Украины» Александра ЧЕРНОВОЛЕНКО.

В НРУ отмечают, что требовать освобождения Юлии ТИМОШЕНКО нужно от президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, «в чьих руках находится фактический контроль над судебной ветвью власти и прокуратурой».

«Арест Юлии ТИМОШЕНКО является надругательством над декларируемой демократией и европейским выбором Украины», - отмечается в сообщении.

В.КИРИЛЕНКО считает, что арест лидера «Батькивщины» - это новый виток политических репрессий.

«К сожалению, сегодня власть вместо реформ продолжает сводить счеты с политическими оппонентами, а вместо борьбы с коррупцией - разыгрывать спектакли в Печерском суде на судебных процессах против ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО», - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, ранее партии «Батькивщина», «Народная самооборона», «Гражданская позиция», «Реформы и порядок» также призвали граждан принять участие в митинге, который состоится в понедельник, в 9:00, возле Печерского райсуда (Крещатик, 42).