Сможет ли оппозиция собрать парламент в связи с арестом Тимошенко?

Оппозиция будет инициировать проведение внеочередной сессии Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьер-министра, лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

«Сегодня парламент остается единственным местом, где оппозиция может хотя бы представить альтернативную точку зрения на ход событий в Украине и на беспрецедентные незаконные недемократические действия власти», - заявил вице-спикер. По его словам, именно история с арестом Ю.ТИМОШЕНКО нуждается в парламентской оценке «ситуации беззакония в Украине, что творится, очевидно, с согласия Президента и власти».

В то же время, Н.ТОМЕНКО убежден, что проведение внеочередной сессии также станет показателем того, есть ли реальная оппозиция в парламенте, или нет. «Я не вижу проблемы собрать 150 подписей для проведения внеочередной сессии, - отметил он, - поскольку, если принять во внимание те партии, что заявляют о себе, как об оппозиционных, то к 105 голосам фракции «БЮТ-Батьківщина» очень легко собрать 45 голосов из фракции НУ-НС и внефракционных».

Поэтому, по убеждению заместителя председателя парламента, внеочередное заседание Верховной Рады, с одной стороны, возможно, а с другой – история с его созывом будет реальным показателем того, сколько оппозиционных народных депутатов в украинском парламенте осталось на сегодняшний день.