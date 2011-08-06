Катеринчук: на евроинтеграции Украины поставлен крест
"Украинцы имеют опыт свержения режима"
Народный депутат, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК убежден, что «арест Юлии ТИМОШЕНКО, поставил крест на евроинтеграционных процессах Украины»
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.
Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что «взятие под стражу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, свидетельствует и указывает на исключительно политический подтекст судебного процесса».
«Судебный процесс в Печерском суде, который мы наблюдаем вот уже в течение длительного времени, с самого начала был далеким от права и правосудия. Показания свидетелей не подтверждали факты стороны обвинения, фактически дело разваливалось на глазах и стороне защиты частично удалось развалить обвинение. Арест Юлии ТИМОШЕНКО - это бессилие в состязательном процессе стороны обвинения доказать ее вину. Она не уклонялась от следствия и суда. Дело Тимошенко – это попытка надавить на свидетелей, которых еще не допросили, и переломить процесс в пользу прокуратуры», - считает народный депутат.
«В итоге я могу уверенно говорить, что арест Юлии ТИМОШЕНКО доказал готовность действующей власти к открытым политическим репрессиям. Завтра стоит ожидать арестов других оппозиционеров. Украина, стараниями провластной коалиции, упрямо двигается к диктатуре наподобие соседней Беларуси», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.
«Однако я хочу предостеречь власть от таких необдуманных решений. Украинцы имеют хоть и горький, и все же практический опыт общественного неповиновения. Как в 2005 году им удалось избавиться от режима КУЧМЫ, так и сегодня им будет по силам избавиться от режима произвола и репрессий», - добавил народный депутат.
Кроме того, Н.КАТЕРИНЧУК убежден, что «арест Юлии ТИМОШЕНКО, поставил крест на евроинтеграционных процессах Украины». «Евросообщество по-новому будет смотреть на Украину, и этот взгляд будет не лучше чем вчера», - сказал он. – «С сегодняшнего дня Украина утратила свои возможности продвижения в Европейский Союз и существенно ослабила свои позиции на международной арене. Я даже сомневаюсь в дальнейшем сотрудничестве с действующей властью Международного валютного фонда, что в итоге будет иметь очень негативные последствия для всех украинцев».