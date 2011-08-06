Катеринчук: на евроинтеграции Украины поставлен крест

Народный депутат, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК убежден, что «арест Юлии ТИМОШЕНКО, поставил крест на евроинтеграционных процессах Украины»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что «взятие под стражу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, свидетельствует и указывает на исключительно политический подтекст судебного процесса».

«Судебный процесс в Печерском суде, который мы наблюдаем вот уже в течение длительного времени, с самого начала был далеким от права и правосудия. Показания свидетелей не подтверждали факты стороны обвинения, фактически дело разваливалось на глазах и стороне защиты частично удалось развалить обвинение. Арест Юлии ТИМОШЕНКО - это бессилие в состязательном процессе стороны обвинения доказать ее вину. Она не уклонялась от следствия и суда. Дело Тимошенко – это попытка надавить на свидетелей, которых еще не допросили, и переломить процесс в пользу прокуратуры», - считает народный депутат.

«В итоге я могу уверенно говорить, что арест Юлии ТИМОШЕНКО доказал готовность действующей власти к открытым политическим репрессиям. Завтра стоит ожидать арестов других оппозиционеров. Украина, стараниями провластной коалиции, упрямо двигается к диктатуре наподобие соседней Беларуси», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

«Однако я хочу предостеречь власть от таких необдуманных решений. Украинцы имеют хоть и горький, и все же практический опыт общественного неповиновения. Как в 2005 году им удалось избавиться от режима КУЧМЫ, так и сегодня им будет по силам избавиться от режима произвола и репрессий», - добавил народный депутат.

Кроме того, Н.КАТЕРИНЧУК убежден, что «арест Юлии ТИМОШЕНКО, поставил крест на евроинтеграционных процессах Украины». «Евросообщество по-новому будет смотреть на Украину, и этот взгляд будет не лучше чем вчера», - сказал он. – «С сегодняшнего дня Украина утратила свои возможности продвижения в Европейский Союз и существенно ослабила свои позиции на международной арене. Я даже сомневаюсь в дальнейшем сотрудничестве с действующей властью Международного валютного фонда, что в итоге будет иметь очень негативные последствия для всех украинцев».