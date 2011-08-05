Прокурор: арест Тимошенко нельзя обжаловать

23:56, 05 августа 2011
Политика
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"На данной стадии"

Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование ареста на данной стадии процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом, как сообщает «Украинская правда», заявила представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА в эфире «5 канала», комментируя арест Ю.ТИМОШЕНКО.

«Арест будет действовать столько, сколько эта мера пресечения не будет изменена», - сказала прокурор.

Она уточнила, что меру пресечения к Ю.ТИМОШЕНКО может изменить лишь Печерский райсуд Киева.

«Хочу отметить, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование именно этого судебного решения. На этой стадии», - заявила прокурор.

Л.ФРОЛОВА добавила, что суд может изменить меру пресечения «по ходатайству защиты», однако не смогла назвать оснований, на которых защита может подать такое ходатайство.

 

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