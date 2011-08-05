Тимошенко взяли под стражу

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ объявил постановление об изменении в отношении бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение Р.КИРЕЕВ принял на протяжении часа, на который был объявлен перерыв в судебном заседании.

«Учитывая, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое предусматривает наказание более семи лет, она может уклониться от судебного разбирательства и других процессуальных действий… Изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Р.КИРЕЕВ, мотивируя свое решение, отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО систематически нарушает порядок судебного заседания, постоянно высказывает пренебрежение к суду и участникам процесса, не выполняет распоряжения председательствующего по делу и отказалась назвать адрес своего проживания.

Кроме того, по словам Р.КИРЕЕВА, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сегодня объяснить причины, из-за которых не появилась в суд в 9 часов утра.