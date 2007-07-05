Партия регионов избавиться от Михаила Добкина?

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН не планирует на внеочередных выборах баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«Я не пойду в Верховную Раду», - подчеркнул М.ДОБКИН.

Впрочем, М.ДОБКИН заметил: «Когда начнется избирательная кампания и если партия (Партия регионов – УНИАН) мне доверит принимать участие в выборах, я пойду в отпуск за свой счет, и тогда буду заниматься политической деятельностью».

Как сообщал УНИАН, эксперты Агентства моделирования ситуаций (АМС) считают, что в некоторых регионах Украины перед выборами могут произойти «партийные чистки».

Как говорится в комментарии заместителя директора АМС Алексея ГОЛОБУЦКОГО, «на сегодня в некоторых регионах сложилась такая ситуация, когда местные лидеры влиятельных партий своим поведением дискредитируют высшее партийное руководство».

Поэтому, считает эксперт, вполне можно прогнозировать, что некоторых партийных руководителей на местах ожидают серьезные проблемы - вплоть до отстранения от руководства предвыборной кампанией и исключения из партий.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, на сегодняшний день наиболее показательна такая ситуация в Харькове. «Там на ближайших партийных конференциях может возникнуть вопрос о негативном влиянии Михаила ДОБКИНА и Геннадия КЕРНЕСА на рейтинг Партии регионов, а «регионалы» не могут себе позволить сдать позиции в этом стратегическом регионе. Поэтому вопрос о доверии к этому тандему будет поставлен обязательно», - считает эксперт.