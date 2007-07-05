Томенко: БЮТ и мегаблок вместе сформируют правительство или...

БЮТ совместно с блоком «Наша Украина–Народная самооборона» во время избирательной кампании получат поддержку большинства украинского общества и будут иметь еще один шанс на формирование парламентской коалиции и правительства для реализации совместной программы, которая содержится в Соглашении об объединенной оппозиции, подписанном Юлией ТИМОШЕНКО и Вячеславом КИРИЛЕНКО. Об этом заявил один из лидеров БЮТ, комментируя журналистам создание мегаблока демократических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, «то, что сделали наши коллеги – представители 10 партий – является шагом, вызывающим уважение. Ведь объединительный процесс демократических политических сил всегда был непростым, но результат этого объединения является очень полезным для Украины».

«В случае, если по результатам выборов нашим политическим силам не удастся создать парламентское большинство, то мы совместно в оппозиции будем защищать ценности прав человека, демократии и национальных интересов Украины», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, которая является форматом избирательного блока. Декларация была подписана в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в офисе «Нашей Украины».

Декларацию подписали: от «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО, партии “Вперед, Украина!” – Юрий ЛУЦЕНКО, “Народного руха Украины” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО, Христианско-демократического союза - Владимир СТРЕТОВИЧ, «Поры» – Владислав КАСЬКИВ, Партии защитников Отчизны – Юрий КАРМАЗИН, Конгресса украинских националистов – Евгений ГИРНЫК, «Европейской партии Украины» – Николай КАТЕРИНЧУК.