Литвин: Луценко выдает желаемое за действительное

Народная партия опровергает заявление лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО о переговорах с “Нашей Украиной” относительно присоединения этой партии к блоку.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Народной партии.

"Пресс-служба Народной партии заявляет, что никакие переговоры лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА с руководством «Нашей Украины» о «возможном присоединении» не велись. Очевидно, господин ЛУЦЕНКО выдает желаемое за действительное”, - говорится в заявлении.

Пресс-служба Народной партии также расценивает заявление Ю.ЛУЦЕНКО как “неправдивую информацию”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, лидер гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что Блок Литвина и Народно-демократическая партия (НДП) вели переговоры о присоединении к блоку «Нашей Украины», но оказались не готовы к роспуску своих партий для слияния в единую народно-демократическую силу.

«Я знаю, что и Владимир Михайлович ЛИТВИН, и Людмила СУПРУН (лидер НДП - УНИАН) вели переговоры с руководством «Нашей Украины» о возможном присоединении. Но у них нет готовности пройти общий для всех путь - сформировать блок, распустить партии и объединиться в единую политическую силу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.