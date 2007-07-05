Порошенко локти кусать не собирается

Народный депутат пятого созыва Петр ПОРОШЕНКО не видит трагедии в своем отсутствии в первой десятке списка блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не должен был быть в десятке», - сказал П.ПОРОШЕНКО, добавив при этом, что считает хорошим фактом то, что в первой десятке много «новых молодых лиц».

Говоря о дальнейшем развитии событий и необходимости создания мегаблока, П.ПОРОШЕНКО заметил, что появление такой политической конфигурации необходимо для того, чтобы на выборах победили демократические силы.

В то же время, говоря о Блоке Юлии Тимошенко, который пожелал идти на внеочередные парламентские выборы отдельно, П.ПОРОШЕНКО выразил мнение, что было бы логично, если бы демократические силы принимали участие в выборах вместе, но он не сомневается в том, что избирательная кампания как блока «Наша Украина – Народная самооборона», так и БЮТ будет проходить корректно и действия этих двух сил будут согласовываться.

Отвечая на вопрос о возможного обжалования результатов выборов, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Я не исключаю, что результаты выборов недовольные прибегнут к обжалованию. Но это нормально… Я не вижу в этом никакой трагедии».

При этом он добавил, что уже в начале избирательной кампании он не располагает информацией о каких-либо жалобах ни от одной политической силы, которая выразила желание принимать участие в избирательном процессе, на то, что она ограничена в доступе к средствам массовой информации.

П.ПОРОШЕНКО выразил убеждение в том, что избирательная стратегия политических сил должна заключаться не в обвинении друг друга, а в том, чтобы не популистским путем доказать избирателям правильность решения существующих в государстве проблем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отчизны.

Мегаблок демократических сил будет носить название «Наша Украина – Народная самооборона».

Первая десятка избирательного списка блока на сегодняшний день выглядит так: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Виктор БАЛОГА, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.