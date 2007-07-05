Как Ющенко в последний раз агитировал за создание мегаблока (фоторепортаж)

“Безусловно, решающая заслуга в сегодняшнем подписании Декларации объединения демократических сил принадлежит Президенту Украины”. Об этом сегодня во время своей пресс-конференции сказал лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко, сообщает пресс-служба партии.

“Президент лично принимал участие в огромном количестве консультаций, - отметил лидер “Нашей Украины”, - потому что был обеспокоен той ситуацией, которая влияла на единство демократических сил”.

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