Как Ющенко в последний раз агитировал за создание мегаблока (фоторепортаж)

14:31, 05 июля 2007
Политика
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Президенту приписывают решающую роль

“Безусловно, решающая заслуга в сегодняшнем подписании Декларации объединения демократических сил принадлежит Президенту Украины”. Об этом сегодня во время своей пресс-конференции сказал лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко, сообщает пресс-служба партии.

“Президент лично принимал участие в огромном количестве консультаций, - отметил лидер “Нашей Украины”, - потому что был обеспокоен той ситуацией, которая влияла на единство демократических сил”.

Что это там у вас, господин Кириленко? Декларация о создании мегаблока?

А вы считаете мегаблок свершившимся фактом?

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Фото с сайта razom

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