Ющенко объяснил логику формирования первой десятки мегаблока

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью телеканалу «Интер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главные темы разговора – политическая ситуация в Украине, проведение внеочередных парламентских выборов, создание единого избирательного блока демократических сил, продолжение курса реформ в государстве, отношения Украины с Европейским Союзом.

Президент высоко оценил создание мегаблока политических сил в Украине. Говоря о первой десятке его избирательного списка, В.ЮЩЕНКО отметил, что она построена не по партийному принципу, а по логике представления избирателям новых демократических лиц блока. «Это люди, которые могут формировать новую политику», – подчеркнул Президент.

Первая часть интервью выйдет в эфир сегодня в вечернем выпуске программы «Подробности», вторая – в ее воскресном вечернем выпуске.