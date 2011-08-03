ЦИК: референдум о купле-продажи земли противоречит Конституции

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативным группам по проведению всеукраинского референдума по продаже земли.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Центризбиркома, 2 августа состоялось заседание ЦИК под председательством Владимира ШАПОВАЛА, на котором было рассмотрено представление Львовского городского председателя и секретаря Дрогобычского городского совета о регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, а также документы проведенных собраний граждан Украины о образовании соответствующих инициативных групп, поступившие в ЦИК, соответственно, 18 июля и 1 августа 2011 года.

Участниками указанных собраний принято предложение провести всеукраинский референдум по народной инициативе и утверждена формулировка вопроса, которую предлагается вынести на референдум: "Поддерживаете ли вы запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и связанное с этим внесение соответствующих изменений в Земельный кодекс Украины?"

Осуществив в рамках своих полномочий проверку соответствия Конституции Украины предмета всеукраинского референдума по народной инициативе, предложенного на собраниях граждан Украины, ЦИК решила, что вопрос, утвержденный указанными собраниями граждан, не может быть вынесен на всеукраинский референдум по народной инициативе как не отвечающий Конституции Украины.

Также проверкой соответствия поданных в ЦИК документов требованиям Закона об украинском и местных референдумах и Разъяснения об образовании и регистрации инициативных групп всеукраинского референдума, утвержденного постановлением Комиссии, установлено, что документы упомянутых собраний не отвечают требованиям Закона и Разъяснения.

Поэтому Комиссия отказала в регистрации инициативным группам.