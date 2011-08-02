Global Post: Суд над Тимошенко напоминает цирк

Добро пожаловать на шумный процесс Юлии Тимошенко - бывшего премьер-министра Украины, ныне лидера оппозиции, звезды "оранжевой революции" и, возможно, будущей политической мученицы, пишет Global Post. Подсудимая открыто насмехается над председательствующим судьей, а на улице оживленно проходят пикеты ее сторонников и противников.

"Несмотря на то, что процесс порой напоминает цирк, в деле Тимошенко ничего смешного нет. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями в бытность премьер-министром, и в случае вынесения обвинительного приговора ей грозит от семи до десяти лет тюрьмы", - отмечает автор статьи Дэвид Стерн.

"Западные правительства выступили с публичными заявлениями, в которых выражаются серьезные опасения, что ее дело имеет политическую подоплеку. В личных беседах дипломаты заходят гораздо дальше. Большинство, похоже, уверены, что истинная цель игры состоит в наказании Тимошенко, учитывая, что ее не обвиняют непосредственно в коррупции, и большинство из тех, кто предстал перед судом вместе с ней, относятся к ее политическому кругу. Единственный вопрос, похоже, в том, как далеко зайдет обвинение", - пишет автор.

"В конечном итоге зарождающаяся украинская демократия оказалась под угрозой. Процесс Тимошенко, очевидно, стал очередным, и самым ярким, примером неумолимого сползания к более авторитарной системе правления", - говорится в статье. Заглядывая вперед, многие наблюдатели ужасаются, какими грязными и коррумпированными могут оказаться парламентские выборы в октябре следующего года.

Однако одна сфера не пострадает - это усилия Украины на пути к договору о сотрудничестве с Евросоюзом. Украина в настоящее время обсуждает соглашение с ЕС, от которого рукой подать до полноправного членства, и представители ЕС, похоже, готовы включить Украину в политическую архитектуру блока, говорится в статье.

Ситуация грозит стать парадоксальной: через год Украина может оказаться еще более авторитарной и в то же время она будет ближе к Евросоюзу. Такой сценарий приводит некоторых западных дипломатов в замешательство.

"Эта ситуация - как подготовка к Евро-2012", - отметил один западный чиновник, не для протокола. Он имел в виду проекты по благоустройству, которые осуществляются сейчас на Украине в связи с подготовкой к чемпионату Европы по футболу: "Все фасады окрашивают, но за ними скрываются разрушенные здания".

Инопресса