Бютовец снимает для дипломатов фильм о процессе над Тимошенко

Народный депутат Украины из фракции «БЮТ-Батькивщина» Остап СЕМЕРАК снимает фильм о судебном процессе над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО по делу по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Об этом О.СЕМЕРАК сообщил в интервью интернет-изданию Главком.

«Я уже говорил о том, что я являюсь автором идеи и продюсирую фильм, который будет абсолютно лишен политических комментариев и выводов. Мы смонтировали уже первую часть фильма, где идет исключительно видео того, как происходит процесс, и будет на английском языке снизу подписано или надиктовано объяснение, что человек видит в этот момент на видео», - сказал О.СЕМЕРАК.

По словам О.СЕМЕРАКА, он договорился показать фильм после окончания каникул в Европейском парламенте всем желающим депутатам.

Также фильм будет разослан в дипломатические представительства.

«Думаю, что для европейского и мирового политикума такой нейтрально-политический фильм будет довольно большим шоком», - отметил О.СЕМЕРАК.