Декларацию о создании мегаблока подписали 10 партий и общественных организаций

11:30, 05 июля 2007
Политика
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Ющенко благословил

Луценко, КириленкоСегодня 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, которая является форматом избирательного блока.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

Декларация была подписана в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в офисе “Нашей Украины”.

Декларацию подписали: от “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, партии “Вперед, Украина!” – Юрий ЛУЦЕНКО, “Народного руха Украины” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО, Христианско-демократического союза, - Владимир СТРЕТОВИЧ, “Поры” – Владислав КАСКИВ, Партии защитников Отечества – Юрий КАРМАЗИН, Конгресса украинских националистов – Евгений ГИРНЫК, “Европейской партии Украины” – Николай КАТЕРИНЧУК.

 

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