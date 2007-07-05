Декларацию о создании мегаблока подписали 10 партий и общественных организаций

Ющенко благословил

Сегодня 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, которая является форматом избирательного блока. Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”. Декларация была подписана в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в офисе “Нашей Украины”. Декларацию подписали: от “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, партии “Вперед, Украина!” – Юрий ЛУЦЕНКО, “Народного руха Украины” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО, Христианско-демократического союза, - Владимир СТРЕТОВИЧ, “Поры” – Владислав КАСКИВ, Партии защитников Отечества – Юрий КАРМАЗИН, Конгресса украинских националистов – Евгений ГИРНЫК, “Европейской партии Украины” – Николай КАТЕРИНЧУК.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter