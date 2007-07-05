Третьяков рассказал, сколько он отстегивает Нашей Украине
Политик считает партию семьей
Александр Третьяков позитивно оценивает возможность того, что глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога возглавит штаб «Нашей Украины». «Если Виктор Балога возглавит штаб, я это приветствую. «Наша Украина» - президентская партия. Когда разорвана цепочка между партией и президентом, это всегда плачевно. Должна быть полная коммуникация», - сказал Александр Третьяков в интервью «Газете 24», опубликованном сегодня.
А.Третьяков заявил, что участвует в финансировании "Нашей Украины". "На сегодняшний день – 3 миллиона за последние пару месяцев. Будет еще. Но мне позволяют это делать мои декларации. Деньги официально переводятся с моего личного счета на счет партии. Я считаю, что «Наша Украина» - моя семья и я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал он.
Однако он заявил, что в настоящее время не занимается предпринимательством, а потому не видит проблемы выбора между работой во власти и бизнесом. «Единственное предприятие, в котором я акционер – это «Главред-Медиа». Свои акции я передал в управление журналистам и не вмешиваюсь в редакционную политику… Я рантье. У меня на счетах в Сбербанке лежит 18 миллионов под 10-11 % годовых , мне хватает. А «Главред-медиа» не приносит прибыли пока. Идет этап становления и, как в любом бизнесе, вначале инвестиции, потом – прибыль», - сказал А.Третьяков.
Говоря о возможных переговорах в будущем парламенте между «Нашей Украиной» и Партией регионов, он отметил важность такого диалога в связи с необходимостью реформирования Конституции, но при этом особо подчеркнул, что переговоры с любыми политическими силами будут происходить только при участии в них БЮТ.
Он также подтвердил, что «Наша Украина» договорилась с БЮТ о разделе портфелей в будущем Кабмине по принципу 50 на 50, «чтобы не устраивать внутренней вражды».
«Мы не будем разговаривать ни с одной политической силой без наших партнеров по БЮТ. Вместе с БЮТ мы будем разговаривать с Партией Регионов, потому что нужно менять в Конституцию, а для этого нужно 300 голосов. Без ПР это невозможно».
В будущем правительстве силовой блок будет за президентом. «Силовики» не будут ни за «Нашей Украиной», ни за «Партией Регионов», ни за «Самообороной», - сказал А.Третьяков.
Отвечая на вопрос, общается ли он с Александром Зинченко, экс-первый помощник президента ответил: «Нет. Я готов с ним встретиться лишь для того, чтобы он наконец-то выполнил решение суда и принес мне публичные извинения. Боле Зинченко меня не интересует».