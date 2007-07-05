Третьяков рассказал, сколько он отстегивает Нашей Украине

Александр Третьяков позитивно оценивает возможность того, что глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога возглавит штаб «Нашей Украины». «Если Виктор Балога возглавит штаб, я это приветствую. «Наша Украина» - президентская партия. Когда разорвана цепочка между партией и президентом, это всегда плачевно. Должна быть полная коммуникация», - сказал Александр Третьяков в интервью «Газете 24», опубликованном сегодня.

А.Третьяков заявил, что участвует в финансировании "Нашей Украины". "На сегодняшний день – 3 миллиона за последние пару месяцев. Будет еще. Но мне позволяют это делать мои декларации. Деньги официально переводятся с моего личного счета на счет партии. Я считаю, что «Наша Украина» - моя семья и я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал он.

Однако он заявил, что в настоящее время не занимается предпринимательством, а потому не видит проблемы выбора между работой во власти и бизнесом. «Единственное предприятие, в котором я акционер – это «Главред-Медиа». Свои акции я передал в управление журналистам и не вмешиваюсь в редакционную политику… Я рантье. У меня на счетах в Сбербанке лежит 18 миллионов под 10-11 % годовых , мне хватает. А «Главред-медиа» не приносит прибыли пока. Идет этап становления и, как в любом бизнесе, вначале инвестиции, потом – прибыль», - сказал А.Третьяков.

Говоря о возможных переговорах в будущем парламенте между «Нашей Украиной» и Партией регионов, он отметил важность такого диалога в связи с необходимостью реформирования Конституции, но при этом особо подчеркнул, что переговоры с любыми политическими силами будут происходить только при участии в них БЮТ.

Он также подтвердил, что «Наша Украина» договорилась с БЮТ о разделе портфелей в будущем Кабмине по принципу 50 на 50, «чтобы не устраивать внутренней вражды».

«Мы не будем разговаривать ни с одной политической силой без наших партнеров по БЮТ. Вместе с БЮТ мы будем разговаривать с Партией Регионов, потому что нужно менять в Конституцию, а для этого нужно 300 голосов. Без ПР это невозможно».

В будущем правительстве силовой блок будет за президентом. «Силовики» не будут ни за «Нашей Украиной», ни за «Партией Регионов», ни за «Самообороной», - сказал А.Третьяков.

Отвечая на вопрос, общается ли он с Александром Зинченко, экс-первый помощник президента ответил: «Нет. Я готов с ним встретиться лишь для того, чтобы он наконец-то выполнил решение суда и принес мне публичные извинения. Боле Зинченко меня не интересует».