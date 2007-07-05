В двигатель самолета, на котором Яценюк возвращался из Косово, попала стружка?

Отказ двигателя самолета, на котором министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК и сопровождающие его лица возвращались в Украину из Косово, мог произойти из-за попадания стружки.

Эту предварительную версию причин происшествия сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Он также сообщил, что самолет с украинской делегацией совершил посадку в Киеве с двумя с работающими двигателями.

Как сообщал УНИАН, 2-3 июля министр иностранных дел Украины А.ЯЦЕНЮК находился с рабочим визитом в Сербии.

По словам министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, «во время полета из Приштины в «Борисполь» на самолете, на котором летел А.ЯЦЕНЮК, возникла внештатная ситуация, которая потребовала вмешательства, в том числе подразделений МЧС». Он сообщил, что инцидент расследует государственная комиссия, результаты и выводы которой будут доведены до общественности.