Глава МИД и Председатель ОБСЕ дадут совместную пресс-конференцию

5 июля в Украине с рабочим визитом будет находиться Действующий Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Испании Мигель Анхель Моратинос в связи с проведением в Киеве 16-ой ежегодной сессии ПА ОБСЕ..В программе:

12-40 - прибытие в аэропорт “Борисполь” Участие прессы не предусмотрено;

- участие в торжественном открытии пленарного заседания 16-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ;

- прием Президентом Украины В.Ющенко. По вопросам аккредитации обращаться в Пресс-службу Президента Украины;

- прием первым вице-премьер-министром Украины М.Азаровым. По вопросам аккредитации обращаться в Пресс-службе КМУ;

17-40 - встреча с министром иностранных дел Украины А.Яценюком. Участие прессы не предусмотрено;

18-10 - совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины А.Яценюка и Действующего Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Испания М.А.Моратиноса. Нужна аккредитация. Телефоны: 238-15-29, 238-18-41;

18-55 - вылет из аэропорта „Борисполь” . Участие прессы не предусмотрено.