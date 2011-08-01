Суд оставил Иващенко под арестом

Печерский районный суд Киева отклонил как безосновательное ходатайство адвокатов бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, который уже почти год находится в следственном изоляторе, об изменении меры пресечения, и оставил его под арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня коллегия судей Печерского райсуда Киева во главе с судьей Сергеем ВОВКОМ.

Также судьи объявили перерыв в слушании дела В.ИВАЩЕНКО до 10.30 4 августа.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокаты В.ИВАЩЕНКО в который раз просили Печерский районный суду Киева изменить меру пресечения их подзащитному с ареста подпиской о невыезде.

Защитники мотивировали свое ходатайство ухудшением состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО и выявлением врачами ряда новых болезней, а также обострением хронических.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.