В Киеве открывается сессия Парламентской Асамблеи ОБСЕ

Сегодня в Киеве открывается Шестнадцатая ежегодная сессия Парламентской Асамблеии ОБСЕ.

В форуме, который продлится до 9 июля, примут участие парламентарии из стран-участниц ОБСЕ, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В рамках работы Ассамблеи состоятся заседания: Постоянного комитета, Общего комитета по экономическим вопросам, науки, технологии и окружающей среды, Общего комитета по политическим вопросам и безопасности, Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Неофициальное заседание по вопросам Средиземноморья; пресс-конференции Президента ПА ОБСЕ Йорана ЛЕННМАРКЕРА и Генерального секретаря ПА ОБСЕ Спенсера ОЛИВЕРА.