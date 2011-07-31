Социалист нецензурно "послал" коллегу, сделавшую ему замечание

Один из участников драки на съезде Социалистической партии Украины, проходящем в Киеве, - делегат с Тернопольской области Василий БОГАЧУК сообщил, что она произошла не по политическим мотивам

В интервью агентству УНИАН он отметил, что ни о каких политических мотивах речь не идет. По его словам, во время выступления Александра МОРОЗА один из сторонников Николая РУДЬКОВСКОГО все время бубнил и комментировал выступление, и когда одна из делегаток съезда сделала ему замечание, то тот нецензурно ее «послал».

В.Богачук утверждает, что именно после этого и состоялось столкновение.

Как сообщал УНИАН, съезд СПУ проходит в закрытом режиме без допуска журналистов. На нем будет избран новый председатель партии, поскольку председатель Антимонопольного комитета Василий ЦУШКО заявил о намерении пойти в отставку с должности председателя СПУ.

Главным претендентами на эту должность являются почетный председатель партии А.МОРОЗ и первый секретарь Политсовета партии Н.РУДЬКОВСКИЙ.