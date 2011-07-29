Тимошенко защищал адвокат, который имеет в активе лишь одно дело о ДТП?

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области признала наличие достаточных оснований для открытия дисциплинарного производства относительно бывшего адвоката Тимошенко Николая Титаренко. Об этом в эксклюзивном комментарии газете «Закон и Бизнес» сообщил член дисциплинарной палаты КДКА Киевской области Петр Бойко.

Предметом рассмотрения комиссии стало постановление Печерского районного суда города Киева относительно соответствия действий Титаренко требованиям Правил адвокатской этики. Так, суд считает, что Титаренко не должным образом исполнял свои обязанности и фактически отказался от предоставления правовой помощи клиенту Юлии Тимошенко.

Адвокат Титаренко лично принимал участие в заседании квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры при рассмотрении этого вопроса. На заседании он признал, что нарушил правила адвокатской этики, но не осознавал этого во время судебного заседания. Кроме того, Н.Титаренко сообщил, что в его адвокатской практике это был первый опыт представительства интересов подсудимых по уголовным делам, кроме дела о незначительном ДТП.