Молдавия отплатит Украине за «драконовское» правило

Молдавский парламент принял в первом чтении закон, ужесточающий правила въезда в страну иностранцев, пишет «Независимая газета». Кишинев переделывает правила въезда на европейский манер, и скорее строгий взгляд пограничников будет устремлен на граждан СНГ, чем на жителя Бельгии, отмечает издание.

Для въезда в Молдавию придется доказать цель визита, предъявить приглашения, билеты, туристический ваучер с бронью гостиницы или программу деловой поездки. Власти даже могут использовать границу в политических целях, вводить новые ограничения для россиян в ответ на очередной запрет импорта молдавского вина. В любом случае Кишинев хочет уменьшить поток гостей из стран СНГ, и плавно готовится к евроинтеграции, заодно демократы отплатят Украине за драконовское правило для граждан Молдавии иметь при себе 1200 долларов при въезде в качестве доказательства финансовой состоятельности.

По мнению наблюдателей, правящий альянс «За европейскую демократию» без труда проведет новый законопроект через парламент.