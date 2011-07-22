Адвокат Тимошенко: суд подтвердил политический мотив преследования

Адвокат Николай СЕРЫЙ считает, что сегодня Печерский районный суд Киева юридически подтвердил политический мотив уголовного преследования экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ заявил сегодня журналистам после завершения судебного заседания.

«В суде фактически состоялось юридическое подтверждение факта, что это дело является политическим. Сегодня судья КИРЕЕВ на протяжении двух часов оказался не в состоянии разъяснить суть обвинений, не смог назвать события преступления», - сказал Н.СЕРЫЙ.

По его словам, в таких случаях, когда судья не может разъяснить суть обвинений, это делает сторона обвинения.

«В практической деятельности иногда бывают такие случаи, и прокуроры встают и помогают судьям, разъясняют суть обвинения, потому что они "в деле". Сегодняшние наши прокуроры в количестве четырех тоже не смогли помочь суду и не смогли внятным языком ясно и четко сказать, в чем именно обвиняется Ю.ТИМОШЕНКО. Лучшего подтверждения того, что это дело не юридическое, тем более не уголовное, а дело политическое, найти невозможно», - подчеркнул он.