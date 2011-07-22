Три партии подсказывают Януковичу как ветировать пенсионную реформу

В Ровенском областном совете фракции «Наша Украина», «Батьківщина» и «Свобода» совместно приняли обращение о недопустимости политических преследований, направленных против оппозиционных деятелей.

Об этом сообщил председатель фракции «Наша Украина» в областном совете, член политсовета партии Алексей КОСОБУЦКИЙ, сообщает пресс-служба партии.

Он рассказал, что за такое решение фракция проголосовала единогласно.

Кроме того, по словам депутата, это не единственное решение, которое 22 июля объединило три оппозиционные фракции. Так же единодушно депутаты проголосовали за обращение к Президенту с требованием ветировать закон о пенсионной реформе как перекладывающий решение проблем олигархической экономики на плечи широких слоев украинского населения.

Кроме того, отметил А.КОСОБУЦКИЙ, этот закон был принят с многочисленными регламентными нарушениями и грубо нарушает Конституцию Украины.