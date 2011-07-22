Прокурор и Тимошенко предупредили Киреева об ответственности

Экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита требуют от суда закрыть уголовное дело по обвинению бывшего премьер-министра в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году из-за отсутствия события и состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

«Учитывая то, каким образом дано разъяснение сути обвинений, есть все основания для закрытия уголовного дела», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО в который раз подчеркнула, что те разъяснения сути обвинений, которые предоставил председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ свидетельствуют об отсутствии события и состава преступления. «Я вас прошу, если не установлено событие преступления, не нужно продолжать это уголовное дело, потому что это уже другое преступление. И я еще раз подтверждаю ходатайство закрыть это уголовное дело», - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в соответствии с законом Украины о международных договорах премьер-министр действует на переговорах без каких-либо дополнительных полномочий, без директив и других доверенностей, которые уполномочивают на проведение переговоров. «Премьер-министр действует на переговорах в силу своей должности», - отметила она.

В то же время, представитель государственного обвинения заявил, что ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО о закрытии уголовного дела не может быть удовлетворено на этой стадии судебного разбирательства. «Если суд удовлетворит это ходатайство, то проявит пристрастность», - подчеркнул прокурор.