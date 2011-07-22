В Печерском суде - краткий перерыв

Печерский районный суд Киева объявил технический перерыв на 15 минут в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в судебном заседании судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ.

Такое решение судья объявил после неоднократных требований Ю.ТИМОШЕНКО разъяснить фактические обстоятельства, состав преступления, событие преступления и его мотивы. В ответ на это судья несколько раз призывал экс-премьера толерантно вести себя в суде. «Не нужно пренебрежительно относиться. Успокойтесь, подсудимая, я объявляю перерыв на 15 минут», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Справка УНИАН. Согласно распорядку работы Печерского районного суда г. Киева, в пятницу учреждение работает с 8.00 до 15.45.

Судебное заседание по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО началось сегодня в 9 часов утра.