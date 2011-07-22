Судье не удается объяснить вину Тимошенко «человеческими словами»
Защита просит перерыв
Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО требует от Печерского райсуда Киева объявления перерыва в рассмотрении ее дела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Александр ПЛАХОТНЮК после нескольких попыток председательствующего в заседании судьи Родиона КИРЕЕВА разъяснить Ю.ТИМОШЕНКО суть обвинений путем зачитывания статьи Уголовного кодекса, по которой ей предъявлено обвинение.
Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО требовал объявления перерыва в судебном заседании в связи с окончанием рабочего дня.
В ответ на это судья Р.КИРЕЕВ попросил адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО не перебивать его. «В данное время суд разъясняет подсудимой суть обвинений», - отметил он.
Выяснив позиции сторон относительно ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО об объявлении перерыва, Р.КИРЕЕВ отказал в его удовлетворении продолжил разъяснять экс-премьеру суть обвинений, которая заключается в использовании функциональных служебных полномочий в преступных целях.