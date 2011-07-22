В Донецке суд остановил процесс ликвидации украиноязычной школы

Донецкий апелляционный административный суд отказал городскому совету в апелляции и подтвердил законность решения Ворошиловского районного суда об остановке процесса ликвидации украиноячычной общеобразовательной школы №111.

Такое решение суд вынес сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной организации партии «Фронт Змін».

Согласно сообщению, сегодня закончилось заседание Донецкого апелляционного административного суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба горсовета на постановление Ворошиловского райсуда, которым было приостановлено решение горсовета о ликвидации школы №111.

В заседании приняли участие представители Донецкого городского совета, истец – мать ученика школы №111 Ирина КРУГЛОВА и ее адвокаты – юристы юридического департамента партии «Фронт Змін».

И.КРУГЛОВА 23 мая обратилась в суд с иском против Донецкого городского совета и потребовала отменить решение сессии о ликвидации школы №111.

Суд рассмотрел иск и 27 мая, «руководствуясь ст. 117 ч. 1 КАС Украины», постановил «остановить действия решения Донецкого городского совета от 15.04.2011 г. о ликвидации общеобразовательной школы №111».

В ответ горсовет подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Решение апелляционного админсуда Донецка окончательно и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля депутаты Донецкого горсовета, несмотря на протесты родителей, приняли решение о закрытии трех общеобразовательных школ - №№ 111, 121 и 154.

19 апреля с заявлением к прокурору Донецка Александру ОЛЬМЕЗОВУ обратились родители учеников украиноязычной школы №111 с просьбой отменить решение горсовета о закрытии учебного заведения.

Прокуратура Донецка вынесла два противоположных решения о законности ликвидации школы, выдав соответствующие ответы на запросы народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА и на запросы родителей учеников школы И.КРУГЛОВОЙ, Натальи ХАЛАНСКОЙ и Натальи СТАДНИК.

4 мая прокуратура Донецка опротестовала решение сессии Донецкого горсовета от 15 апреля о ликвидации школы №111, а уже 6 мая заявила о законности данного решения сессии горсовета.

В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».