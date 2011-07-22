Защита Тимошенко снова заявляет об отводе Киреева

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила ходатайство об отводе от дела судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА из-за его необъективных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством обратился к суду адвокат Александр ПЛАХОТНЮК после возобновления судебного разбирательства дела Ю.ТИМОШЕНКО после перерыва в заседании.

«В сегодняшнем судебном заседании председательствующим было заявлено, что слушание дела будет продолжаться не менее чем до 17 часов, хотя согласно распорядку рабочий день в Печерском районном суде заканчивается в 15.45, о чем свидетельствует соответствующая надпись на его здании. Таким образом, суд использует собственное время, которое по законодательству Украины предоставляется для отдыха, для продолжения слушаний этого уголовного дела», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат отметил, что в судебном заседании задействованы также работники милиции, помощники и секретарь судьи, которые на основании такого решения судьи вынуждены работать сверхурочный рабочий день. «Я считаю, что такие действия судьи КИРЕЕВА вызывают сомнение в его объективности и свидетельствуют о его предубежденности при рассмотрении дела, поэтому я заявляю об отводе», - заявил он.

А.ПЛАХОТНЮК также обратился к судье Р.КИРЕЕВУ с просьбой соблюдать определенный распорядок рабочего дня, и при назначении даты следующих судебных заседаний учитывать его занятость в других делах.

Представители государственного обвинения считают, что это ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

После выяснения позиций сторон относительно заявленного ходатайства председательствующий в судебном заседании объявил перерыв до 16.50.