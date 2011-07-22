Бывшая жена Власенко заявила, что средства в борьбе не выбирает

Бывшая жена народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО Наталия ОКУНСКАЯ (ВЛАСЕНКО) сегодня пришла в Печерский районный суд Киева с исковым заявлением к своему бывшему мужу о взыскании алиментов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОКУНСКАЯ (ВЛАСЕНКО) сообщила сегодня журналистам.

Бывшая жена С.ВЛАСЕНКО раздала журналистам копии искового заявления, датированного 19 июля 2011 года и зарегистрированного в канцелярии суда 20 июля.

В исковом заявлении требуется взыскать с С.ВЛАСЕНКО «алименты в размере 25% всех видов его заработка в мою пользу на содержание дочки ВЛАСЕНКО Полины Сергеевны, 7 ноября 2011 года рождения, начиная со дня подачи заявления до ее совершеннолетия». В то же время, настоящая дата рождения дочки С.ВЛАСЕНКО – 7 ноября 2006 года.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, писала ли она сама заявление судье Печерского районного суда Родиону КИРЕЕВУ относительно своего мужа С.ВЛАСЕНКО, который на тот момент защищал интересы Ю.ТИМОШЕНКО в судебном процессе, но не принимал участие в судебных заседаниях, Н.ОКУНСКАЯ (ВЛАСЕНКО) ответила: «Послушайте, когда женщина борется за права своих детей, она средства не выбирает».

Как сообщал УНИАН, 11 июля судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ на судебном заседание по делу по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 г. зачитал письмо-обращение бывшей жены защитника Ю.ТИМОШЕНКО Н.ОКУНСКОЙ. В частности, Н.ОКУНСКАЯ в своем письме отмечала, что 7 июля С.ВЛАСЕНКО вернулся из Вены в Киев и находится сейчас в украинской столице. «Он обманывает правосудие», - указывается в письме.

В ответ на это Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее защитник С.ВЛАСЕНКО находится в командировке для сбора всех необходимых доказательств по ее делу.